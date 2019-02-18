В Москве таксист выстрелил в пассажира из травматического пистолета

В центре Москвы водитель такси выстрелил в пассажира из травматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 17 февраля. При посадке пассажиров в такси произошел конфликт, при этом пассажиры, по словам таксиста, были пьяны, указал представитель главка. «В ходе конфликта таксист достал травматический пистолет и выстрелил в одного из пассажиров, мужчина получил ранение», — рассказали в пресс-службе. Пострадавший направлен в больницу.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что таксист выстрелил мужчине в живот и покинул место происшествия. Полицейские обнаружили две гильзы и изъяли травматический пистолет, добавил источник.

В январе полиция задержала жительницу Москвы, которая избила водителя такси и угнала его автомобиль. Женщина напала на водителя после того, как ей не удалось договориться с ним о цене поездки. Мужчина был госпитализирован, его автомобиль позднее обнаружили на Ленинградском шоссе, там же задержали нападавшую.