Назарбаев назначил нового премьер-министра после отставки правительства

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении на пост премьер-министра Аскара Мамина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента в Twitter.
Назарбаев подписал документ после того, как предложенную им кандидатуру Мамина одобрили депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана.
Ранее 21 февраля Назарбаев отправил правительство страны в отставку, обвинив его в неспособности провести реформы и улучшить качество жизни населения, а также ситуацию в экономике. Мамин, ранее занимавший пост первого вице-премьера, был назначен врио главы кабмина.
Как пояснял РБК казахстанский эксперт, директор «Группы оценки рисков» Досым Сатпаев, Назарбаев таким образом хочет снизить уровень общественного недовольства. По его словам, в последние полгода в стране вырос протестный потенциал в том числе из-за убийства фигуриста Дениса Тена и случившегося в начале февраля в Астане пожара, в котором погибли пятеро детей. Президент отреагировал на негативный резонанс в обществе по «классической схеме» — обвинил правительство в невыполнении установок, сказал РБК эксперт.