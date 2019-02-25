Назарбаев назначил нового премьер-министра после отставки правительства

Президент Казахстана ​Нурсултан Назарбаев по​дписал указ о назначении на пост премьер-министра Аскара Мамина. Об этом говорится ​в сообщении пресс-службы президента в Twitter.​

Назарбаев подписал документ после того, как предложенную им кандидатуру Мамина одобрили депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана.

Ранее 21 февраля Назарбаев отправил правительство страны в отставку, обвинив его в неспособности провести реформы и улучшить качество жизни населения, а также ситуацию в экономике. Мамин, ранее занимавший пост первого вице-премьера, был назначен врио главы кабмина​.

Как пояснял РБК казахстанский эксперт, директор «Группы оценки рисков» Досым Сатпаев, Назарбаев таким образом хочет снизить уровень общественного недовольства. По его словам, в последние полгода в стране вырос протестный потенциал в том числе из-за убийства​ фигуриста Дениса Тена и случившегося в начале февраля в Астане пожара, в котором погибли пятеро детей. Президент отреагировал на негативный резонанс в обществе по «классической схеме» — обвинил правительство в невыполнении установок, сказал РБК эксперт.