Истребители трижды за неделю поднимались на перехват у границ России

Российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы России. Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на данные Минобороны России.

Из опубликованной инфографики следует, что разведку вели 15 летательных аппаратов. Отмечается, что нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

В рамках боевой подготовки за прошедшую неделю летчики выполнили на 71 аэродроме 248 летных смен.

28 января, Су-27 перехватил самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США, приближавшийся к границе России, в небе над Балтийским морем. Истребитель ВКС приблизился к нему на безопасное расстояние и вернулся на аэродром, после того как американский самолет удалился от российской границы.



Аналогичный инцидент произошел со шведским самолетом-разведчиком Gulfstream 24 января. Он также двигался в сторону границы России со стороны Балтийского моря, кроме того, у него не был включен транспондер. После отдаления самолета-разведчика российский истребитель вернулся на аэродром.



