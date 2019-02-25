Перьевую ручку и автограф Гагарина продадут на аукционе во Франции

Во Франции на торги аукционного дома Cazo выставили перьевую ручку первого в мире космонавта Юрия Гагарина и документ, написанный его рукой. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Оценочная стоимость лота составляет €15-20 тыс. Ручка со вставками желтого металла выполнена в виде ракеты, закрепленной на черном цоколе. На подставке сверху имеется надпись: «СССР, сентябрь 1959», а в нижней части — красная бархатная бумага и штамп изготовителя.

Автограф Гагарина подразумевает поздравительный текст, который адресован советским морякам и речникам.

Помимо этого, на продажу выставлен лот, состоящий из 12 фотографий космонавта, сделанных за три дня до его гибели — 24 марта 1968 года. Одна из фотографий была опубликована в советской прессе в 1986 году, однако еще 11 снимков ранее не были обнародованы.

На черно-белых снимках запечатлен Гагарин, его супруга Валентина и дочери — Елена и Галина. Фотографии были сделаны в квартире Гагариных в Звездном городке под Москвой. Стоимость лота оценивается в €5-7 тыс.

В июне прошлого года на острове Бендор на юге Франции, где в 1965 году отдыхал Юрий Гагарин, в его честь открыли мемориальную доску.