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Адвокат фигуранта дела экс-губернатора Хорошавина заявил о самоотводе

Сахалинский областной суд в понедельник утром продолжил рассматривать апелляцию по делу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, сообщает
ИА SakhalinMedia.

Рассмотрение началось спустя две недели после перерыва, объявленного из-за госпитализации еще одного фигуранта дела — бывшего заместителя председателя областного правительства Сергея Карепкина.

Адвокат Игорь Янчук, представляющий интересы Карепкина, объявил в суде о самоотводе для того, чтобы ему поступило представление начальника управления юстиции Сахалинской области о лишении его статуса депутата Сахалинской облдумы и статуса адвоката. Управление юстиции такое решение объяснило тем, что по федеральному закону адвокат не имеет права занимать должность депутата, пояснил Янчук.

Бывший глава региона Хорошавин на суде обратился с просьбой вызвать ему скорую помощь, однако в просьбе ему было отказано, передает «РИА Новости».

«Я себя плохо чувствую из-за высокого давления и усилившихся загрудинных болей, поэтому прошу суд вызвать бригаду скорой помощи», — сказал Хорошавин.

Его просьбу поддержали  остальные фигуранты дела и их защитники. Прокурор Евгений Евстафьев также не нашел причины отказать в приезде медиков в зал заседания. При этом представитель обвинения предложил, чтобы на последующих заседаниях в зале находился медработник для оказания необходимой помощи. После отказа в вызове скорой Хорошавин попросил отложить заседание до вторника, так как он не в состоянии полноценно участвовать в заседании из-за состояния здоровья.

Бывший губернатор Сахалинской области был задержан в марте 2015 года после проверки, проводившейся в отношении ряда ведомств в регионе. По версии следствия, Хорошавин получил взятку в размере $5,6 млн при заключении госконтракта на строительство одного из блоков Южно-Сахалинской ТЭЦ, после чего он был отстранен от должности губернатора с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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Bentley осужденного экс-губернатора Хорошавина продали за 6 млн руб.

9 февраля 2018 года суд приговорил Хорошавина к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Суд признал его виновным в получении взяток (ст. 290 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы. Также Хорошавина оштрафовали на 500 млн рублей и лишили государственных наград.

В отношении других фигурантов этого дела были вынесены более мягкие приговоры: бывшего советника Хорошавина Андрея Икрамова судья приговорила к девяти с половиной годам колонии строгого режима и штрафу 171 млн руб. за взятки (обвинение требовало для него 300 млн руб. штрафа), экс-зампред правительства региона Сергей Карепкин получил восемь лет колонии и штраф в размере 4 млн руб., бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалина Николай Борисов был признан виновным только в одном эпизоде со взяткой и должен будет выплатить 2,5 млн руб. штрафа без реального лишения свободы. Последний ранее частично признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием.

Теги: Сахалин, Александр Хорошавин, самоотвод
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