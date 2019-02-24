Поклонская назвала количество дел против нее на Украине

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская сообщила, что украинская Генпрокуратура за пять лет открыла в отношении нее девять уголовных дел. Об этом она написала на своей странице во «ВКонтакте».

«Если серьезно, то совсем скоро случится наш общий с Генеральной прокуратурой Украины юбилей. Вот уже пять лет, как этот орган пытается скоординировать девять уголовных производств, открытых в отношении меня», — написала она. По ее словам, дела были заведены из-за ее деятельности по формированию крымской прокуратуры, пресечению различных группировок в Крыму и других фактов.

Поклонская также сообщила, что украинское ведомство направило в Генпрокуратуру России международное поручение об оказании правовой помощи в организации ее уголовного преследования.

В октябре генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Поклонская подозревается в военных преступлениях против Киева. По его словам, она, будучи «так называемым прокурором Республики Крым», допустила нарушение законов и обычаев войны. Луценко уточнил, что кроме статьи о госизмене ей вменяют ч. 2 ст. 438 УК Украины за содействие запрету деятельности Меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в России) и преследование украинского режиссера Олега Сенцова. Поклонская назвала заявление Луценко «банальной попыткой запугать».