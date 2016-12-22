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Украина заподозрила Поклонскую в военных преступлениях
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Украина заподозрила Поклонскую в военных преступлениях
Политика, 15:23
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Украина заподозрила Поклонскую в военных преступлениях

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе брифинга заявил, что бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская подозревается в совершении военных преступлений против Киева. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Статус подозреваемой получила Наталья Поклонская, в отношении которой утром было составлено и подписано сообщение о подозрении за то, что, пребывая в должности так называемого «прокурора» Республики Крым, она допустила нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами», — сказал он.

Глава надзорного ведомства уточнил, что помимо нарушения статьи о госизмене ей вменяют ч. 2 ст. 438 УК Украины за то, что она содействовала запрету деятельности Меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в России), а также занималась преследованием украинского режиссера Олега Сенцова.

В ответ на это Поклонская заявила «Крыминформ», что заявление Луценко — это «банальная попытка запугать». Новые обвинения она назвала незаконными. «Будучи в местах не столь отдаленных, генеральный прокурор Украины не успел освоить материальную часть Уголовного кодекса Украины, в том числе раздел «Военные преступления». Советую гражданину Луценко изучить признаки и состав преступления, предусмотренного ст. 438 УК Украины, в совершении которого меня обвиняет», — добавила она.

В 2016 году власти Украины возбудили в отношении Поклонской уголовное дело по ст. 111 Украины о госизмене. Данная статья предусматривает наказание в виде ​лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Российский депутат оспорила обвинения против себя и в мае этого года подала жалобы в ЕСПЧ. В конце сентября суд принял к рассмотрению жалобу Поклонской, которая обвинила Киев в нарушении права на справедливое судебное разбирательство по делу о госизмене.​

Теги: Наталья Поклонская , Украина , военные преступления
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