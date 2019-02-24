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Явка на парламентских выборах в Молдавии превысила 18%

С начала работы избирательных участков в Молдавии, где 24 февраля проходят выборы в парламент, к 12:35 мск явка превысила 18%. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии страны.

Большая часть проголосовавших избирателей — граждане в возрасте от 56 до 70 лет (40,91%). На втором месте — люди от 41 до 55 лет (25,48%), на третьем — жители Молдавии от 26 до 40 лет (18,30%). Самую низкую явку на данный момент показали молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет (5,46%). По активности голосования их опережают граждане от 71 года (9,87%).

При этом как женщины, так и мужчины в равной степени заинтересованы в голосовании. Так, среди проголосовавших 50,31% — женщины, 49,68% — мужчины.

Накануне парламентских выборов в Молдавии, 22 февраля,  МВД России пресекло деятельность международного преступного сообщества, которое незаконно вывело из страны более 37 млрд руб. Одним из организаторов преступной схемы был назван бизнесмен и председатель Демократической партии (ДМ) Молдавии Владимир Плахотнюк. В Молдавии дело против политика назвали вмешательством России в их выборы.

Теги: Молдавия, выборы, парламент, явка
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