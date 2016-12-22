Суд отпустил под домашний арест обвиняемую в смерти ребенка врача роддома

Калининградский областной суд отпустил из СИЗО под домашний арест замглавврача и исполняющую обязанности главврача роддома № 4 Елену Белую, проходящую по делу о смерти младенца в роддоме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на домашний арест». — говорится в сообщении.

Перевод Белой под домашний арест подтвердил агентству «Интерфакс» ее адвокат Евгений Серых. Он уточнил, что эта мера пресечения продлится до 14 января.

Елену Белую задержали 15 ноября, а через день арестовали из-за инцидента, произошедшего в начале месяца. 6 ноября в роддоме родился ребенок. Для поддержания его жизни нужно было ввести дорогостоящее лекарство, однако, по версии следствия, Белая распорядилась не делать этого. В результате ребенок умер, по предварительным данным, от респираторных нарушений, а и.о. главврача дала распоряжение записать его в историю родов как родившегося мертвым. Свое решение она мотивировала тем, что не хотела портить статистику медучреждения. Против Белой было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).