Суд отпустил под домашний арест обвиняемую в смерти ребенка врача роддома

Телеканал Газета Журнал РБК+ Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Отрасли Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018 C-News
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,51 -0,15 EUR Бирж. 74,76 -0,01 Brent 63,07 -0,08% USD Нал. 66,23 65,31 EUR Нал. 75,42 74,46 USD ЦБ 65,95 0,36 EUR ЦБ 75,15 -0,03 EUR/USD 1,1410 0,0022 BTC/USD Бирж. 4 452,81 -102,21 IMOEX 2 359,10 0,05% RTSI 1 134,48 0,63% DJIA 24 464,69 0,00% Nasdaq 6 972,25 0,92%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Отрасли
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
C-News
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Amazon $1 950 (+27,51%) прогноз Barclays Capital к 21.11.19 Купить
Доллар/Рубль ₽65,7 (+0,06%) прогноз Dukascopy Bank SA к 28.11.18 Купить
Татнефть ₽591 (+11,01%) прогноз Церих к 20.12.18 Купить
Align $335 (+57,27%) прогноз Barclays Capital к 19.11.19 Купить
Intel $55 (+12,84%) прогноз CFRA к 06.11.19 Купить
Amazon $1 950 (+27,51%) прогноз Barclays Capital к 21.11.19 Купить
Доллар/Рубль ₽65,7 (+0,06%) прогноз Dukascopy Bank SA к 28.11.18 Купить
Татнефть ₽591 (+11,01%) прогноз Церих к 20.12.18 Купить
Align $335 (+57,27%) прогноз Barclays Capital к 19.11.19 Купить
Intel $55 (+12,84%) прогноз CFRA к 06.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 65,61 (-0,34) Quote, 13:08
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 74,8 (-0,34) Quote, 13:08
7 полезных советов в канун «черной пятницы» Pink, 13:13 Минц получил более $370 млн за продажу O1 Properties Бизнес, 13:13 Место Кучмы на переговорах по Донбассу занял первый глава СБУ Политика, 13:11 Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени РБК, Jardin и Greenfield, 13:05 Суд отпустил под домашний арест обвиняемую в смерти ребенка врача роддома Общество, 13:05 Экс-президент «Сибура» возглавил рейтинг «директоров-капиталистов» Бизнес, 13:05 Против рэпера Хаски возбудили уголовное дело Общество, 13:04 «Юлмарт» запустил конкурента Avito Бизнес, 13:01 Роскомнадзор объяснил претензии к Дудю из-за ненормативной лексики Технологии и медиа, 12:56 МИД обвинил Вашингтон во вмешательстве в выборы главы Интерпола Политика, 12:54 Есть ли будущее у ICO: в США запретили еще четыре проекта Крипто, 12:50 Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино РБК и Toyo, 12:39 Власти назвали возможные сроки переезда Минкомсвязи в «Москва-Сити» Общество, 12:39 Активисты Pussy Riot обжаловали в ЕСПЧ арест за акцию на финале ЧМ-2018 Общество, 12:36
Общество , 13:05
0
Суд отпустил под домашний арест обвиняемую в смерти ребенка врача роддома

Калининградский областной суд отпустил из СИЗО под домашний арест замглавврача и исполняющую обязанности главврача роддома № 4 Елену Белую, проходящую по делу о смерти младенца в роддоме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на домашний арест». — говорится в сообщении.

Перевод Белой под домашний арест подтвердил агентству «Интерфакс» ее адвокат Евгений Серых. Он уточнил, что эта мера пресечения продлится до 14 января.

Елену Белую задержали 15 ноября, а через день арестовали из-за инцидента, произошедшего в начале месяца. 6 ноября в роддоме родился ребенок. Для поддержания его жизни нужно было ввести дорогостоящее лекарство, однако, по версии следствия, Белая распорядилась не делать этого. В результате ребенок умер, по предварительным данным, от респираторных нарушений, а и.о. главврача дала распоряжение записать его в историю родов как родившегося мертвым. Свое решение она мотивировала тем, что не хотела портить статистику медучреждения. Против Белой было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).

Теги: младенец, смерть, главврач больницы, домашний арест
Следующая новость раздела
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter