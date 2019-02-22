В Молдавии дело против политика назвали вмешательством России в выборы

В Молдавии дело против политика назвали вмешательством России в выборы

Уголовное дело, фигурантом которого стал бизнесмен и председатель Демократической партии (ДМ) Молдавии Владимир Плахотнюк, является «оскорбительным вмешательством» России в молдавские выборы. С таким заявлением выступила партия, которую возглавляет Плахотнюк.

В сообщении говорится, что год назад российские правоохранительные органы уже предпринимали меры в отношении председателя Демпартии Молдавии, пытаясь ограничить его выезд за границу. «Интерпол квалифицировал эти действия как политическую охоту со стороны России», — отмечает пресс-служба.

Во фракции добавили, что Москва «не отказывается от гибридной войны» не только в адрес партии, но и против Республики Молдавия и ее граждан. Очередные действия со стороны России, как отметили в пресс-службе, являются «чрезвычайно серьезным вмешательством» за два дня до парламентских выборов в Молдавии.

Утром 22 февраля стало известно, что МВД России пресекло деятельность международного преступного сообщества, которое незаконно вывело из страны более 37 млрд руб. Одним из организаторов преступной схемы был назван Владимир Плахотнюк.