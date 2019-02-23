Вице-премьер Украины назвал «Евровидение» частью гибридной войны России

Национальный отбор на международный песенный конкурс «Евровидение» является частью гибридной войны, которую Россия ведет против Украины. Такое мнение выразил украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко.

«В результате участвующие в отборе артисты гастролируют по территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины», — написал Кириленко в своем Twitter.

По его словам, эти артисты не могут быть допущены к участию в финале «Евровидения».

В эту субботу в Киеве состоится финал национального отбора на конкурс. В нем примут участие шесть полуфиналистов, среди них — группы Yuko и Brunettes, Shoot Blondes, Kazka, Anna Maria и Freedom Jazz, а также певица Maruv.

Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев, который едет на шоу уже второй раз. Продюсером выступления станет Филипп Киркоров.

В текущем году «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. В 2018 году конкурс проходил в Португалии. Победу одержала израильская певица с песней Toy.