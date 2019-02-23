Дознавателя в Бурятии уволили из-за вызова танцовщицы в отделение полиции

Старшего дознавателя УМВД по Улан-Удэ, пригласившую танцовщицу на мероприятие в отделении, посвященное Дню защитника Отечества, уволили из органов внутренних дел. Соответствующее решение принято по результатам служебной проверки, сообщается на сайте республиканского МВД.

«По результатам проверки старший дознаватель отдела дознания отдела полиции №2 управления МВД России по городу Улан-Удэ, организовавшая это выступление, уволена из органов внутренних дел», — говорится в сообщении.

В субботу в социальной сети «ВКонтакте», на странице «Омбудсмен полиции»,​ была опубликована видеозапись эротического танца девушки. На кадрах видно, как девушка в нижнем белье входит в зал и начинает танцевать на стуле и около него. В этот момент в зале находились сотрудники полиции. По данному факту МВД Бурятии назначило служебную проверку.

Помимо этого, предупреждения о неполном служебном соответствии за низкий уровень воспитательной работы объявили заместителю управления по работе с личным составом, начальнику управления МВД по Улан-Удэ и его помощнику по кадрам, начальнику отдела полиции №2 управления МВД России по Улан-Удэ и его заместителю.