В Минкультуры назвали причину пожара на территории консерватории

В Минкультуры назвали причину пожара на территории консерватории

Причиной пожара в пристройке Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского стало короткое замыкание. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минкультуры.

«В здании, законсервированном под реконструкцию, случилось короткое замыкание», — сказали в пресс-службе.

В Минкультуры добавили, что инцидент не повлияет на работу консерватории и концерты отменять не будут.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на третьем этаже пристройки, которая находится на реконструкции. Его площадь составляла 30 кв. м. Возгорание потушили в 10:45 мск.