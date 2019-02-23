В Москве произошел пожар в консерватории имени Чайковского

В Москве произошел пожар в консерватории имени Чайковского

Возгорание началось в пристройке, которая находится на реконструкции

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

На территории Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского произошел пожар. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Это пожар в пристройке на реконструкции. Площадь возгорания составила 30 кв. м. Информация о пострадавших не поступала», — сказали в пресс-службе.

Консерватория располагается в Среднем Кисловском переулке, дом 4. По данным источника ТАСС в экстренных службах, пожару присвоили второй ранг сложности из пяти. Эту информацию подтвердил источник агентства городских новостей «Москва».

По данным ТАСС, к тушению привлекли 30 расчетов. Собеседник агентства добавил, что в загоревшемся здании находится факультет симфонического и хорового дирижирования.

На сайте ГУ МЧС по Москве сообщается, что возгорание произошло на третьем этаже четырехэтажного здания. Пожар локализовали в 10:33, а вскоре потушили. Информации о пострадавших нет.