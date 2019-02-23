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Продажи средств для бритья выросли на 74% перед Днем защитника Отечества

Продажи средств для бритья за неделю перед Днем защитника Отечества выросли на 74% по сравнению с первой неделей февраля. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении производителя онлайн-касс «Эвотор».

Аналитики компании проанализировали рост количества чеков и динамику среднего чека. Отмечается, что для исследования использовались десятки тысяч смарт-терминалов.

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В Москве продажи средств для бритья выросли на 15%, а в Санкт-Петербурге — на 61%. Второй по популярности категорией стала мужская косметика после бритья, среди которой кремы и туалетная вода. Рост ее продаж составил 47% по России. При этом в Москве она была популярнее, чем в Петербурге, — рост 47 и 28% соответственно.

По России также выросли продажи дезодорантов (25%). Оборот сегмента в Москве увеличился на 15%, а в Петербурге — на 54%. В стране также увеличился объем продаж мужских рубашек (36%), носков (25%), нижнего белья и футболок (24%), а также галстуков (43%).

По данным компании, наиболее популярными напитками среди подарков ко Дню защитника Отечества стали водка (5%), коньяк (9%), виски (27%), ром (29%), шампанское (43%) и текила (67%).

Теги: День защитника Отечества, продажи
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