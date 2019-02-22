ВЦИОМ выяснил пожелания мужчин о подарках на 23 Февраля

Ожидания российских мужчин от подарков на День защитника Отечества значительно отличаются от планов женщин, следует из данных опроса ВЦИОМа, поступивших в РБК.

Социологи рассказали, что 35% женщин планируют подарить мужчинам парфюмерию, в то время как получить ее хотели бы только 7% мужчин. Россиянки также чаще всего выбирают в качестве подарка сувениры (29%), одежду и обувь (16%), спиртные напитки (13%) и деньги (12%).

При этом наиболее желанным подарком мужчины считают путевку на отдых (22%), однако лишь 1% опрошенных женщин планируют ее преподнести. На втором месте по предпочтительности у респондентов оказался автомобиль (17%). Для 13% мужчин желанными подарками были бы билеты на концерт или в театр, а также ужин в ресторане и деньги.

По данным ВЦИОМа, 10% опрошенных мечтают получить смартфон или другой гаджет. Такой подарок собираются сделать 7% женщин. При этом еще для 10% мужчин желанным подарком стала бы книга.

Опрос показал, что 31% женщин сами придумывают подарок, а 29% прямо спрашивают мужчин об их предпочтениях. При этом еще 28% покупают то, что укладывается в бюджет. Социологи отмечают, что 13% россиянок дарят «стандартный набор» из дезодоранта, парфюмерии и носков. Еще 12% женщин дарят деньги, так как полагают, что мужчина сам купит себе то, что ему захочется.