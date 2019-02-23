Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в память о воинах

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в память о воинах

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества. Об этом сообщается на сайте президента.

Таким образом он почтил память погибших воинов. Отмечается, что к Вечному огню возложили цветы премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие политики и государственные деятели.

В конце церемонии прошел торжественный марш роты почетного караула, сопровождаемого военным оркестром.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу приказал провести в День защитника Отечества артиллерийский салют и фейерверк в российских городах. Салюты при участии воинских частей вооруженных сил пройдут 23 февраля в 21:00 по местному времени.

В 1966 году из братской могилы в Подмосковье перенесли прах неизвестного солдата и перезахоронили в Александровском саду. Впоследствии там открыли мемориал с Вечным огнем.