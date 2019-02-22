Шойгу приказал провести салют в День защитника Отечества

Шойгу приказал провести салют в День защитника Отечества

Министр обороны Сергей Шойгу приказал провести салюты в честь Дня защитника Отечества. Соответствующий приказ опубликован в газете «Красная Звезда».

Он постановил произвести салюты в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле и городах, где находятся военные штабы.

Согласно приказу, 23 февраля в 21:00 по местному времени прозвучат тридцать холостых залпов артиллерийских орудий и будут запущены фейерверки. К залпам привлекут воинские части вооруженных сил.

Шойгу также поздравил всех военнослужащих и ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим праздником, отметив их заслуги «в обеспечение независимости и безопасности государства, защиту его национальных интересов».