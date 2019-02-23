Двоих чиновников московского ФМС обвинили во взятках на 25 млн руб.

Бывших руководителей подразделения московского управления ФМС обвиняют в получении взяток почти на 25 млн руб. и организации незаконной миграции. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

«Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих, теперь уже бывших руководящих работников одного из столичных подразделений УФМС», — говорится в сообщении.

Их обвинили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная организованной преступной группой) и ч. 1,3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По данным следствия, во время работы в УФМС обвиняемые состояли в организованной преступной группе. С февраля 2014 года по май 2016 года они устраивали прием фиктивных документов от мигрантов своими подчиненными, после чего ставили иностранных граждан на учет.