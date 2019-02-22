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Минобороны ответило на претензии Швеции по поводу маневров Су-27
В российском оборонном ведомстве опровергли информацию об опасном сближении самолетов. Ранее Швеция назвал маневр российского истребителя «неприемлемым»
Фото: forsvarsmakten.se

Российский Су-27 приближался к шведскому самолету-разведчику над Балтийским морем на безопасное расстояние для идентификации воздушного судна. Так в российском Минобороны прокомментировали заявления шведской стороны, назвавшей маневр российского истребителя «неприемлемым».

В ведомстве пояснили, что российский истребитель был поднят в воздух в связи обнаружением приближающейся к границе России воздушной цели.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту для визуальной идентификации и классифицировал его как самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции», — говорится в заявлении российского оборонного ведомства, которое приводит «РИА Новости».

После того, как шведский самолет улетел от российской границы, российский истребитель вернулся на аэропорт базирования, добавили в ведомстве.

Материал дополняется.

Автор: Мария Бондаренко
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