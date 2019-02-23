СМИ узнали о визите Гуаидо на благотворительный концерт в Колумбии

СМИ узнали о визите Гуаидо на благотворительный концерт в Колумбии

Провозгласивший себя президентом Венесуэлы спикер парламента Хуан Гуаидо посетил благотворительный концерт в Колумбии несмотря на запрет покидать страну, пишут агентство AFP и газета El Nacional.

Гуаидо прибыл в Колумбию на вертолете, утверждает источник газеты. Мероприятие также посетили президент Чили Себастьян Пиньера и глава Колумбии Иван Дуке Маркес, пишет Associated Press.

Благотворительный концерт в колумбийском городе Кукута на границе с Венесуэлой организовал британский бизнесмен Ричард Бренсон. Целью мероприятия является сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Венесуэлы. В концерте приняли участие колумбийские исполнители Хуанес и Карлос Вивес, бразильская певица Анитта и пуэрториканец Луис Фонси, автор хита Despacito.

Площадка концерта находится недалеко от пункта сбора гуманитарной помощи, грузы в который несколько раз отправляли США. В Венесуэле назвали этот шаг Вашингтона провокацией и отказались принимать помощь.