Додон прокомментировал сообщения о письме о покушении на него

Додон прокомментировал сообщения о письме о покушении на него

Администрация президента Молдавии Игоря Додона не получала письма о готовящемся покушении на главу государства, об этом сам Додон рассказал в интервью телеканалу RTR Moldova.

«В президентуре такого письма не было. Поэтому комментировать серьезно это или не серьезно, я думаю не стоит. Но, с другой стороны, соответствующие государственные органы должны с этим разбираться», — сказал Додон.

По его словам, после появления в соцсетях информации о письме, он поручил администрации президента проверить, поступало ли такое сообщение в адрес главы государства.

Ранее текст письма, которое якобы было отправлено Додону, а также послу США Дереку Хогану, послу Евросоюза Петеру Михалко и послу России Олегу Васнецову, опубликовало издание «Аргументы и факты в Молдове». Его автор, ссылаясь на информацию от «достоверных источников», предупреждает президента о том, что председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк готовит покушение на Додона. «Из вас хотят сделать молдавского Джона Кеннеди», — говорится в письме.