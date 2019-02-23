Додон прокомментировал сообщения о письме о покушении на него

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,39 -0,18 EUR Бирж. 74,09 -0,22 Brent 67,17 0,36% USD Нал. 66,16 64,77 EUR Нал. 75,08 73,53 USD ЦБ 65,51 -0,03 EUR ЦБ 74,33 0,04 EUR/USD 1,1330 -0,0004 BTC/USD Бирж. 4 053,80 43,80 IMOEX 2 488,63 0,74% RTSI 1 198,40 0,82% DJIA 25 999,36 0,58% Nasdaq 7 512,33 0,71%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 65,51 (-0,03) Quote, 22 фев, 12:19
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 74,33 (+0,04) Quote, 22 фев, 12:19
США и Китай договорились о валютном регулировании Политика, 00:33 Космоплан Ричарда Брэнсона впервые испытали с пассажиром на борту Технологии и медиа, 00:04 Додон прокомментировал сообщения о письме о покушении на него Политика, 00:00 Миллиардер Брэнсон устроил концерт на границе с Венесуэлой. Фоторепортаж Политика, 22 фев, 23:47  Минобороны ответило на претензии Швеции по поводу маневров Су-27 Политика, 22 фев, 23:33 УЕФА назвал города-кандидаты на проведение финала Лиги чемпионов Общество, 22 фев, 23:14 Захарова прокомментировала отказ от русского языка на казахской валюте Политика, 22 фев, 22:56 Кличко оговорился и заявил о росте смертности в больницах Киева Политика, 22 фев, 22:27 В Швеции заявили о «неприемлемом» маневре российского истребителя Политика, 22 фев, 22:18 Bloomberg узнал о неудачной попытке «Ростелекома» купить «ВымпелКом» Бизнес, 22 фев, 22:11 Пятеро российских легкоатлетов оспорили свою дисквалификацию в CAS Общество, 22 фев, 22:00 Польша заподозрила Еврокомиссию в следовании интересам России Политика, 22 фев, 21:56 Альфа-банк уволил сотрудника после публикации фото клиента Общество, 22 фев, 21:53 США оставят в Сирии 400 военных Политика, 22 фев, 21:37
Политика ,  
0 
Додон прокомментировал сообщения о письме о покушении на него

Администрация президента Молдавии Игоря Додона не получала письма о готовящемся покушении на главу государства, об этом сам Додон рассказал в интервью телеканалу RTR Moldova.

«В президентуре такого письма не было. Поэтому комментировать серьезно это или не серьезно, я думаю не стоит. Но, с другой стороны, соответствующие государственные органы должны с этим разбираться», — сказал Додон.

По его словам, после появления в соцсетях информации о письме, он поручил администрации президента проверить, поступало ли такое сообщение в адрес главы государства.

Политика
Машина из кортежа президента Молдавии попала в ДТП

Ранее текст письма, которое якобы было отправлено Додону, а также послу США Дереку Хогану, послу Евросоюза Петеру Михалко и послу России Олегу Васнецову, опубликовало издание «Аргументы и факты в Молдове». Его автор, ссылаясь на информацию от «достоверных источников», предупреждает президента о том, что председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк готовит покушение на Додона. «Из вас хотят сделать молдавского Джона Кеннеди», — говорится в письме.

В пятницу, 22 февраля, машина из кортежа Додона попала в ДТП. Автомобиль, ехавший в противоположном кортежу направлении, выехал на встречную и спровоцировал аварию. Додон не пострадал и призвал не спекулировать на тему ДТП, попросив считать произошедшее «стечением неудачных обстоятельств».

Теги: Игорь Додон, покушение
Материалы по теме
Додон опроверг сообщения о проверке в посольстве Молдавии в Москве
Политика
Машина из кортежа президента Молдавии попала в ДТП
Политика
Додон нашел в полете российским спецбортом экономию для бюджета Молдавии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter