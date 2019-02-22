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Захарова прокомментировала отказ от русского языка на казахской валюте

Отказ Казахстана от использования надписей на русском языке на национальной валюте является внутренним делом этого государства, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщается на сайте министерства.

«Мы считаем, что тот момент, о котором вы упомянули, является внутренним делом государства», — ответила Захарова на вопрос журналистов.

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По ее словам, вопрос прав жителей Казахстана, для которых русский — основной язык, обсуждается Москвой и Астаной. При этом, подчеркнула Захарова, Казахстан принимает усилия для сохранения русского языка. ​ «Это не пустые слова, за этим стоят конкретные дела и шаги», — сказала она.

Ранее в Казахстане утвердили новую концепцию дизайна денежных знаков национальной валюты, теперь в надписях на монетах и купюрах будут использовать только казахский язык.

Теги: Мария Захарова, Казахстан, валюта
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