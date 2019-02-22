Назарбаев запретил использовать русский язык на казахских деньгах

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,35 -0,23 EUR Бирж. 74,10 -0,21 Brent 67,17 0,36% USD Нал. 66,43 64,75 EUR Нал. 75,19 73,50 USD ЦБ 65,51 -0,03 EUR ЦБ 74,33 0,04 EUR/USD 1,1328 -0,0006 BTC/USD Бирж. 4 044,20 34,20 IMOEX 2 488,63 0,74% RTSI 1 198,40 0,82% DJIA 26 025,58 0,68% Nasdaq 7 517,61 0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 65,51 (-0,03) Quote, 12:19
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 74,33 (+0,04) Quote, 12:19
Иран заявил об успешном взломе американских беспилотников Общество, 20:43 Путин заявил об отсутствии аналогов российского новейшего оружия Политика, 20:35 В Петербурге проверили все офисы Сбербанка после сообщений о минировании Общество, 20:23 МАГАТЭ заявило о соблюдении Ираном условий ядерной сделки Политика, 20:22 Назарбаев запретил использовать русский язык на казахских деньгах Финансы, 20:21 Минтранс предложил выделить на авиарейсы на Дальний Восток ₽2,5 млрд Бизнес, 20:18 Высокая конкуренция: как создать сеть магазинов натуральных продуктов РБК и «Билайн» Бизнес, 20:15 Илон Маск взял ипотеку на $61 млн Финансы, 19:53 СМИ узнали о задержании в Швеции российского политика за мошенничество Политика, 19:48 Депутата заксобрания Ленобласти арестовали по подозрению в мошенничестве Общество, 19:34 Обвиняемый в хищении российский бизнесмен экстрадирован из Германии Общество, 19:30 Актера сериала «Империя» Смолетта отстранили от съемок Общество, 19:19 Россельхозбанк поддержит развитие экспорта в ПФО Пресс-релиз, 19:15 Дарите то, что любите: как будто выбирали для себя РБК и BMW, 19:12
Финансы ,  
0 
Назарбаев запретил использовать русский язык на казахских деньгах
Согласно новой концепции дизайна национальной валюты Казахстана, на тенге будут надписи только на казахском языке. Соответствующий документ подписал Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

В дизайне банкнот и монет Казахстана будут использоваться надписи только на государственном — казахском — языке. Об этом говорится в указе президента республики Нурсултана Назарбаева, утвердившего соответствующую концепцию дизайна национальной валюты.

Сам указ и прилагаемая к нему концепция дизайна денежных знаков Казахстана были опубликованы 22 февраля на сайте нормативных правовых актов республики.

«Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. В дизайне инвестиционных и коллекционных монет допускается использование надписей на иностранных языках», — говорится в прилагаемой к указу концепции.

В предыдущей версии документа говорилось, что на банкнотах и монетах «используются надписи на государственном и русском языках», уточняет Tengrinews.kz.

Сейчас в оформлении тенге используются надписи на русском и казахском языках.

Русский язык в Казахстане не является государственным. В Конституции Казахстана говорится, что в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. Кроме того, в Конституции говорится, что «государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана».

Использование русского языка также регулируется законом «О языках в Республике Казахстан». В нем также подчеркивается, что русский язык наравне с казахским используется для делопроизводства и работы в госорганах и органах местного самоуправления, а также конкретизированы правила использования русского языка правоохранительными органами, для оформления юридических сделок, в судопроизводстве, образовании и пр.

Автор: Наталья Демченко
Теги: тенге, русский язык
Материалы по теме
Назарбаев объявил об отставке правительства в интересах народа Казахстана
Политика
Назарбаев призвал министров снять иностранные костюмы от «Шанель-манель»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter