Назарбаев запретил использовать русский язык на казахских деньгах

В дизайне банкнот и монет Казахстана будут использоваться надписи только на государственном — казахском — языке. Об этом говорится в указе президента республики Нурсултана Назарбаева, утвердившего соответствующую концепцию дизайна национальной валюты.
Сам указ и прилагаемая к нему концепция дизайна денежных знаков Казахстана были опубликованы 22 февраля на сайте нормативных правовых актов республики.
«Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. В дизайне инвестиционных и коллекционных монет допускается использование надписей на иностранных языках», — говорится в прилагаемой к указу концепции.
В предыдущей версии документа говорилось, что на банкнотах и монетах «используются надписи на государственном и русском языках», уточняет Tengrinews.kz.
Сейчас в оформлении тенге используются надписи на русском и казахском языках.