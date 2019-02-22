Назарбаев запретил использовать русский язык на казахских деньгах

Согласно новой концепции дизайна национальной валюты Казахстана, на тенге будут надписи только на казахском языке. Соответствующий документ подписал Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

В дизайне банкнот и монет Казахстана будут использоваться надписи только на государственном — казахском — языке. Об этом говорится в указе президента республики Нурсултана Назарбаева, утвердившего соответствующую концепцию дизайна национальной валюты.

Сам указ и прилагаемая к нему концепция дизайна денежных знаков Казахстана были опубликованы 22 февраля на сайте нормативных правовых актов республики.

«Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. В дизайне инвестиционных и коллекционных монет допускается использование надписей на иностранных языках», — говорится в прилагаемой к указу концепции.

В предыдущей версии документа говорилось, что на банкнотах и монетах «используются надписи на государственном и русском языках», уточняет Tengrinews.kz.

Сейчас в оформлении тенге используются надписи на русском и казахском языках.