Кличко оговорился и заявил о росте смертности в больницах Киева

Мэр Киева Виталий Кличко оговорился в эфире телеканала NewsOne, рассказывая о показателях смертности в больницах города. Фрагмент видеозаписи опубликовала в своем аккаунте в Facebook журналист Татьяна Высоцкая.

«Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь — каждый второй, — заявил Кличко. — Это очень важно. Мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни».

Запись в facebook пользователя ukrainews

Виталий Кличко стал мэром Киева в 2014 году. В 2010 году он создал собственную партию УДАР, баллотировался на выборах в Киевский городской совет. В 2012 году его партия получила 42 депутатских мандата на выборах в Верховную раду Украины. До этого он занимался спортивной карьерой: в разные годы он становился чемпионом мира и Европы по боксу в тяжелом весе по версиям EBU, WBO и WBC.

В 2015 году Виталий Кличко вступил в партию президента Украины Петра Порошенко и возглавил ее. Вместе с бывшим боксером в новую партию перешли его сторонники из УДАРа. Через год Кличко отказался от партийного поста из-за закона о государственной службе, согласно которому госслужащий не может быть членом политической партии. В августе 2016 года сообщалось о планах Кличко восстановить свою партию УДАР.