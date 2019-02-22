Пятеро российских легкоатлетов оспорили свою дисквалификацию в CAS

Пятеро российских легкоатлетов оспорили свою дисквалификацию в CAS

Российские легкоатлеты Иван Ухов, Светлана Школина, Люкман Адамс, Екатерина Галицкая и Юлия Кондакова обжаловали свои дисквалификации в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом РБК сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Легкоатлеты Ухов, Школина, Адамс, Галицкая и Кондакова подали апелляции в CAS на решения о своих дисквалификациях», — сказали в пресс-службе.

1 февраля CAS отстранил спортсменов от соревнований на четыре года, кроме того, суд постановил лишить их наград и аннулировать результаты соревнований. Всего CAS признал виновными в нарушении антидопинговых правил 12 легкоатлетов, среди спортсменов есть трое медалистов Олимпиады-2012.Такое решение было принято после изучения материалов Ричарда Макларена и антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).​

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) одобрило решение спортивного арбитража, назвав его приятной новостью для всех, «кто заботится о чистом спорте».