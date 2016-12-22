Найденных в столичной квартире змей отдали в Центр реабилитации животных

Найденных в одной из квартир на Ленинском проспекте в Москве змей перевезут в Центр реабилитации животных, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Змей обнаружили — содержались они в пластиковых контейнерах под замком, сотрудникам не пришлось их ловить. На место прибыл сотрудник департамента природопользования, контейнеры были изъяты для транспортировки в Центр реабилитации животных», — сказали в пресс-службе.

Ранее департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы сообщил, что на общегородскую горячую линию позвонил человек и заявил, что из его квартиры уползли 20 змей.

Отмечалось, что змеи были ядовитыми и опасными. Среди них две китайские хабу, два мадагаскарских удава, а остальные — гадюки обыкновенные. В департаменте отметили, что состояние змей удовлетворительное.

В середине июля на Ленинском проспекте спасатели сняли с дерева неядовитую змею длиной 1,5 м — амурского полоза. В июне в квартире на Волгоградском проспекте москвичка обнаружила белого ужа.