ФАС завела дело против «Яндекса» из-за рекламы фонаря-электрошокера

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело из-за рекламы фонаря-электрошокера через сервис «Яндекс. Директ». Об этом сообщается на сайте управления ФАС по Москве.

«Московское УФАС России возбудило дело в связи с нарушением закона о рекламе в отношении рекламодателя — ООО «Интернет Торговля Ру» и рекламораспространителя — ООО «Яндекс», — говорится в сообщении.

Как отметили в ФАС, согласно законодательству, рекламировать «гражданское оружие» можно только в специализированных печатных изданиях и местах, а также в эфире телевизионных и радиопрограмм с 22:00 до 7:00. Рекламодателю и «Яндексу» грозит штраф до 500 тыс. руб. Рассмотрение дела назначено на 27 февраля.

В пресс-службе «Яндекса» сообщили РБК, что не комментируют решение ФАС.

Ранее московское управление ФАС возбудило дело против российского подразделения Conde Nast из-за рекламы гиалуроновых инъекций, для использования которых требуется специальная подготовка. Издательскому дому грозит штраф до 500 тыс. руб.