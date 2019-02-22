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Общество ,  
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Пользователи из ряда стран сообщили о сбоях в работе Facebook

Пользователи Facebook из разных стран сообщили о сбоях в его работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

На проблемы пожаловались жители востока США, Бразилии, Туниса, Чехии, Бельгии, Великобритании, Румынии и Филиппин. Большинство из них сообщают, что приложение полностью прекратило работать (48%), также проблемы наблюдаются со входом (33%) и изображениями (18%).

По данным сервиса, сбои в Facebook наблюдались также 21, 14 и 11 февраля.

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Пользователи Facebook пожаловались на невозможность войти в аккаунт

В начале декабря 2018 года в Facebook произошел глобальный сбой. Пользователи пожаловались, что их выбрасывало из аккаунта, а обратно зайти они не могли. Также возникали проблемы с сайтом и загрузкой изображений.

Теги: Facebook, Интернет
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