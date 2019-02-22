Двух генералов внутренних войск МВД осудили за взятки

Ростовский гарнизонный военный суд признал бывшего заместителя командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД генерал-лейтенанта запаса Леонида Кривоноса, экс-начальника штаба того же командования генерал-майора Андрея Головацкого и капитана запаса Минобороны Вадима Зуева виновными в получении взяток и мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель прокуратуры Южного военного округа Натиф Гаджиметов.

По его словам, Кривонос получил девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима, Головацкий — восемь лет и шесть месяцев, а Зуев — семь лет и шесть месяцев. Кроме того, Кривонос и Головацкий оштрафованы на 500 тыс. и 430 тыс. руб. соответственно.

Как рассказал Гаджиметов, фигуранты в составе ОПГ получали деньги в обмен на помощь в продлении контрактов на военную службу, переводе на новые места службы, а также поступление на службу в обход установленного порядка. Их уличили в четырех эпизодах получения взяток на суммы до 250 тыс. руб. каждая.

7 декабря 2018 года в Москве задержали трех сотрудников МВД, которых заподозрили в получении взятки в размере 15 млн руб. Они получили деньги за прекращение проверки, которую проводило управление экономической безопасности МВД.