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В Москве задержали сотрудников МВД за взятку в 15 млн руб.
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В Москве задержали сотрудников МВД за взятку в 15 млн руб.
Общество, 20:39
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В Москве задержали сотрудников МВД за взятку в 15 млн руб.
Задержанные получили деньги за прекращение проверки, которую проводило управление экономической безопасности МВД
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве в ходе совместной операции задержаны трое человек, среди них — начальник 12-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве и начальник отделения управления «Ц» главного управления собственной безопасности МВД, сообщил РБК близкий к следствию источник. Информацию подтвердил источник в центральном аппарате МВД.

Их заподозрили в получении взятки в размере 15 млн руб. Деньги им передали за «прекращение проверочных мероприятий» в отношении третьего лица. Задержанные действовали в составе преступной группы.

В задержании участвовали сотрудники ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД.

Ранее об этом также сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и «Интерфакс», ссылаясь на осведомленный источник.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК пояснили, что информацией о задержании сотрудника УЭБиПК за получение взятки не обладают.

Подчиненных экс-генерала Сугробова заподозрили в четырех преступлениях
Общество

За последние четыре года сотрудники главного управления экономической безопасности МВД несколько раз становились фигурантами уголовных дел, самым громким из них стало дело генерала Дениса Сугробова — он возглавлял это управление. Обвинение настаивало, что Сугробов создал в управлении преступное сообщество: офицеры фальсифицировали оперативные материалы и провоцировали чиновников и бизнесменов на коррупцию, добиваясь продвижения по карьерной лестнице. Сугробова признали виновным и приговорили к 22 годам колонии, но в 2017 году Верховный суд смягчил наказание до 12 лет.

Авторы: Сергей Витько, Маргарита Алехина, Андрей Гатинский, Егор Губернаторов.
Теги: ГУ МВД по Москве , взятка
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