В Москве задержали сотрудников МВД за взятку в 15 млн руб.

Задержанные получили деньги за прекращение проверки, которую проводило управление экономической безопасности МВД

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве в ходе совместной операции задержаны трое человек, среди них — начальник 12-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве и начальник отделения управления «Ц» главного управления собственной безопасности МВД, сообщил РБК близкий к следствию источник. Информацию подтвердил источник в центральном аппарате МВД.

Их заподозрили в получении взятки в размере 15 млн руб. Деньги им передали за «прекращение проверочных мероприятий» в отношении третьего лица. Задержанные действовали в составе преступной группы.

В задержании участвовали сотрудники ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД.

Ранее об этом также сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и «Интерфакс», ссылаясь на осведомленный источник.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК пояснили, что информацией о задержании сотрудника УЭБиПК за получение взятки не обладают.

За последние четыре года сотрудники главного управления экономической безопасности МВД несколько раз становились фигурантами уголовных дел, самым громким из них стало дело генерала Дениса Сугробова — он возглавлял это управление. Обвинение настаивало, что Сугробов создал в управлении преступное сообщество: офицеры фальсифицировали оперативные материалы и провоцировали чиновников и бизнесменов на коррупцию, добиваясь продвижения по карьерной лестнице. Сугробова признали виновным и приговорили к 22 годам колонии, но в 2017 году Верховный суд смягчил наказание до 12 лет.