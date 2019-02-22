Закрытый участок красной ветки метро Москвы откроют раньше срока

Власти Москвы откроют пять закрытых станций Сокольнической линии Московского метрополитена на два дня раньше. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что станции «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» начнут работу 23 февраля в 05:30 мск.

Участок от станции «Комсомольская» до «Бульвара Рокоссовского» московского метро закрыли с 16 по 24 февраля. Причиной стало строительство части Большой кольцевой линии метро, которая пройдет через «Сокольники».

При этом также перекрыли несколько улиц. Для граждан запустили бесплатный автобус и трамвай. Планировалось, что поезда запустят 25 февраля.