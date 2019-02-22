Привезенного в гробу к зданию правительства в Самаре мужчину похоронили

Мужчину, которого в гробу привезли к зданию правительства Самарской области, похоронили. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на его бывшую гражданскую жену Анну Плотникову.

«Мы похоронили его на кладбище в поселке Мирном под Самарой», — сказала она. По ее словам, причиной смерти мужчины стали пневмония и сердечная недостаточность.

Мужчина умер 6 февраля, однако похоронить его не могли в течение двух недель. Женщина обратилась к местному предпринимателю в сфере ритуальных услуг для организации похорон мужа. Однако 21 февраля на кладбище Рубежное, где должны были в этот день вырыть могилу, прибыли 20 человек и не дали этого сделать. После этого женщина привезла гроб к зданию правительства региона. Позднее она объяснила, что вечером оказалась с гробом одна посреди Самары и не знала, что делать.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал ситуацию с захоронением мужчины вопиющей и поручил оказать его родным необходимую помощь. Однако женщина отказалась от помощи властей.