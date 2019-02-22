В Эквадоре произошло два землетрясения

На востоке Эквадора произошло землетрясение магнитудой 7,5, сообщается на сайте Геологической службы США (​USGS).

По данным службы, землетрясение произошло в 10:17 по времени UTC (13:17 мск). Очаг располагался в 115 км от города Палора, недалеко от границы с Перу. Он находился на глубине 132,4 км.

CNN Espanol отмечает, что данных о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало.

При этом в 10:40 UTC (13:40 мск) произошло еще одно землетрясение на западе Эквадора, в 15 км от города Дуран. Его магнитуда составила 5,5. Очаг землетрясения залегал на глубине 82,1 км.