На Киевском шоссе произошло массовое ДТП

На 88-м километре Киевского шоссе произошло три аварии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

«В районе 88-го километра Киевского шоссе произошло три дорожно-транспортных происшествия с интервалом в три-пять минут», — сказали в пресс-службе.

По словам сотрудника ведомства, два столкновения произошли из-за несоблюдения дистанции, еще одно из-за того, что водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Пострадавших нет.

Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что столкнулись по меньшей мере десять автомобилей. На место прибыли машины скорой помощи. Впоследствии агентству сообщили в пресс-службе главка полиции Калужской области, что движение машин, которое было ограничено из-за аварий, восстановили.