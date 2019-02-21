Avito назвал самые желанные для мужчин подарки на 23 февраля

На День защитника Отечества мужчины хотели бы получить в подарок гаджеты, часы, автомобиль или товары для спорта, однако женщины намерены подарить уходовые средства, одежду или обувь. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенные Avito, передает «РИА Новости».

Согласно исследованию, в 2019 году число женщин, желающих поздравить мужчин, выросло на 13%. При этом большинству из них от 25 до 35 лет. Как отмечает Avito, подавляющая часть женщин выделила на подарки не более 1 тыс. руб.

Большая часть женщин намерена подарить на 23 февраля средства для ухода (25%), одежду и обувь (23%), подарочные сертификаты (16%), товары для спорта (15%) и носки (14%). Еще 1% женщин решили подарить мужчинам автомобиль.

При этом мужчины заявили, что ждут более дорогие подарки — технику, автомобили или аксессуары. Только 17% из них заявили, что обрадуются дезодоранту, а 8% — носкам и белью. Тем не менее мнение женщин и мужчин совпадает в таких вариантах подарков, как товары для спорта, алкоголь, животные и книги.

