Производители попросили увеличить минимальные цены на коньяк

Согласно приводимым расчетам, при повышении цены бутылки на полке до 493 руб. оптовая цена должна составлять 396 руб. (сейчас — 323 руб.; Минфин предлагает 338 руб.), у производителя — 335 руб. (314 руб., 329 руб.). «Нормальный коньяк», с учетом всех наценок по цепочке от производителя до потребителя, меньше 500–550 руб. стоить не может, объясняет гендиректор компании «Русские традиции» (выпускает коньяк Komandirskiy, «Парижская жизнь», «Главная марка», Jean Pierre) Александр Квак. После выхода от производителя стоимость коньяка вырастает у дистрибьютора на 30% и примерно на столько же — при попадании в розничную сеть. Таким образом, бутылка коньяка, который продается в рознице по установленной сейчас минимальной цене 371 руб. за 0,5 л, «уходит» с завода по цене 219 руб. Учитывая стоимость акциза (порядка 120 руб. за 0,5 л) и упаковки, из чего производится такой коньяк, непонятно, указывает Квак: производители либо используют не коньячный дистиллят, либо не платят налоги. Хорошие коньяки от крупных и известных производителей в эту цену не попадают: их стоимость составляет как минимум 700 руб., добавляет он.

О необходимости более значительного, чем предлагает Минфин, повышения цен еще в начале года говорил и Минсельхоз. Но в министерстве Антона Силуанова считают предложения от представителей бизнеса по значительному увеличению МРЦ на алкоголь экономически не обоснованной мерой, которая не отвечает интересам потребителей, сообщил РБК представитель пресс-службы Минфина. Министерство не поддерживает резкое увеличение минимальных цен, поскольку это может привести к росту потребления суррогатного алкоголя.

Сколько коньяка в России Коньяком, согласно ГОСТу, считается винодельческая продукция с объемной долей этилового спирта не менее 40%, изготовленная из коньячных дистиллятов, выдержанных в дубовой бочке не менее трех лет. При этом 90% коньячных спиртов, из которых производится коньяк в России, — нероссийского происхождения, отмечает Александр Квак. Согласно данным Национального союза защиты прав потребителей, объем продаж алкогольной продукции в России (за исключением пива, сидра и медовухи) в январе—октябре 2018 года составил 166,7 млн дал, что на 9,7% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Реализация коньяка за этот период увеличилась на 12,8%, до 8,8 млн дал.

Сократит ли высокая цена объем нелегального рынка коньяка?

Основная цель инициативы — сократить количество контрафакта. По данным союза, на фальсификат сегодня приходится не менее 40% рынка. Проверки на коньячном рынке начались еще в 2017 году: тогдашний куратор алкогольной отрасли — вице-премьер Александр Хлопонин — оценивал, что около 40% продаваемого в России коньяка — это подделка. Именно он в октябре 2017-го и поручил Минфину проработать вопрос повышения МРЦ на коньяк. Еще одним поручением Хлопонина было ужесточение ГОСТа на коньяк, чтобы для его производства нельзя было использовать спирт из пшеницы или картофеля. Проведенная в мае 2018 года проверка Роскачества показала: треть продающегося в России коньяка сделана из спирта невиноградного происхождения, то есть является, по сути, подделкой. Дешевый коньяк подделывают чаще всего: по данным Роскачества, 75% подделок — это коньяк по цене 370–450 руб. за бутылку 0,5 л.

Но привлечь производителей к ответственности за фальсификацию коньячного сырья сейчас нельзя, поскольку в ГОСТе нет метода определения источника сырья, указывала замруководителя Роскачества Елена Саратцева. Как пояснил РБК глава Союзконьяка Василий Гончаров, индексацию коньяка нельзя приравнивать к водке: у этих напитков разная технология производства и разная оборачиваемость в рознице. По его словам, сегодня химическое производство позволяет создавать фальсификат такого уровня, что даже в лаборатории сегодня доказать, что в производстве использовано невиноградное сырье невозможно. Именно поэтому, по его словам, единственным действенным способом борьбы с фальсификатом является цена, когда псевдоконьяки будут вынуждены вставать на полку по 500 руб. и уже покупатель будет выбирать, готов ли он переплачивать за такой напиток.

Со справедливостью такой меры согласен директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. По его данным, сегодня на поддельную продукцию приходится около трети коньячного рынка. Необходимо, чтобы у таких производителей не было ценовых преимуществ, чтобы он продавался по одной цене с настоящим коньяком, и тогда у подлинной продукции будет возможность конкурировать, уверен эксперт. По его словам, раньше фальсификат производили и крупные заводы, но сейчас в основном это кустарное производство. Тем не менее, отмечает Дробиз, такие производители есть в каждом регионе, и они не единичны. Потребление коньяка (с учетом продукции, произведенной за рубежом) за десять месяцев 2018 года выросло примерно на 10%, до 8,8 млн дал.

Российские производители, которые делают коньяк из отечественного винограда, уже несколько лет пытаются добиться повышения минимальных цен, и Союз виноградарей и виноделов их в этом поддерживает, говорит его президент Леонид Попович. Нежелание властей идти в этом вопросе навстречу производителям эксперт объясняет, во-первых, боязнью негативного освещения темы роста цен на коньяк. Повышению минимальных цен препятствует и большое число недобросовестных производителей, которые закупают винный дистиллят за рубежом и производят из него продукт, который позиционируется как коньяк и стоит дешевле произведенного из качественного отечественного винограда, но «на самом деле коньяком не является», указывает Попович. Вопросы к качеству, по его словам, есть примерно к 70% присутствующего на рынке коньяка.

А что с ценами на водку?

Недостаточным, хотя и не таким критичным, как для коньяка, предложенное Минфином повышение цены называют и производители другого крепкого алкоголя. Так, по расчетам министерства, МРЦ на водку должна повыситься с 205 до 215 руб. Но владелец Beluga Group Александр Мечетин считает справедливой цену не ниже 227 руб. По его словам, такое повышение обусловлено и повышением стоимости комплектующих, и ростом НДС. Он отметил, что в своих расчетах Минфин использует заниженный уровень розничной наценки, а если его довести до реального рыночного, то цена будет даже выше. С такой оценкой согласен и председатель правления Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Дмитрий Добров: по его словам, ассоциация уже направляла письмо в Минфин с просьбой рассмотреть повышение МРЦ до 227 руб.