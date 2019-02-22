Самарский губернатор ответил на появление гроба с телом у правительства

Самарский губернатор ответил на появление гроба с телом у правительства

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на своей странице в Twitter прокомментировал инцидент в Самаре, где женщина принесла гроб с телом мужа к зданию правительства региона.

«Узнал о вопиющем случае незахоронения покойного в Самаре. Дал поручение главе города, департаменту по борьбе с коррупцией, лично Ю.А.Рожину [вице-губернатору] жестко разобраться в произошедшем», — написал чиновник.

Он добавил, что также поручил оказать всю необходимую помощь родственникам умершего.

Издание «Волжская коммуна» уточняет, что в четверг, 21 февраля, женщина не смогла похоронить родственника и принесла гроб с телом к зданию правительства. Местный депутат Азат Туймасов сообщил «РИА Новости», что к его знакомому индивидуальному предпринимателю, который работает в сфере ритуальных услуг, обратилась женщина с просьбой похоронить бывшего гражданского мужа. 21 февраля Туймасов, помогавший с оформлением документов, приехал с землекопами на кладбище Рубежное, где должны были вырыть могилу.

Однако, по его словам, на место захоронения прибыли 20-30 человек, которые не дали выкопать могилу. Жене покойного предложили перенести похороны на следующий день, она отказалась и повезла гроб к зданию правительства, заключил депутат.