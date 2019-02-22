Рогозин сообщил о передаче управления египетским спутником заказчику

Египетский спутник Egyptsat-A, который выводился на орбиту при помощи российской ракеты-носителя «Союз» и разгонного блока «Фрегат», принят на управление заказчиком. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Спутник выведен <...> на целевую орбиту и взят на управление», — написал Рогозин.

Ранее в пресс-службе «Роскосмоса» РБК заявили, что при запуске спутника были «зафиксированы погрешности», однако в целом запуск произошел успешно. Речь шла о об отклонении от орбиты на 60 км.

Это первый космический запуск, осуществленный Россией в текущем году. «Союз» с египетским спутником стартовал с площадки космодрома Байконур около 20:00 мск.