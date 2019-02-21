Нетаньяху и Путин договорились о новой встрече в Москве

Нетаньяху и Путин договорились о новой встрече в Москве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба премьера. Стороны обсудили ситуацию в регионе, а также договорились провести рабочую встречу в России «в ближайшем будущем».

Когда именно состоится встреча, не уточняется. В сообщении Кремля, посвященном телефонному разговору Путина и Нетаньяху, дата также не указана.

Как сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Нетаньяху, он рассчитывает провести переговоры 27 февраля в Москве.

Ранее встреча Нетаньяху и Путина была намечена на 21 февраля. Однако за день до этого израильские СМИ сообщили, что Нетаньяху не поедет в Москву, а встретится с главой правой партии «Еврейский дом» Рафи Перетцом и лидером блока «Национальное единство» Бецалелем Смотричем.