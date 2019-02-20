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Политика ,  
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СМИ узнали об отмене встречи Нетаньяху и Путина в Москве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не поедет в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, пишет Haaretz со ссылкой на дипломатический источник.

Путин и Нетаньяху должны были встретиться 21 февраля. Вместо этого они проведут телефонные переговоры, утверждает собеседник издания. Новую дату переговоров стороны выберут позже.

Об отмене визита израильского премьера сообщает и Jerusalem Post со ссылкой на Hadashot. По ее данным, 21 февраля Нетаньяху встретится с главой правой партии «Еврейский дом» Рафи Перетцом и лидером блока «Национальное единство» Бецалелем Смотричем.

Позже помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Нетаньяху не приедет в Москву в четверг. «Да, по внутриполитическим причинам. У них к выборам [подготовка], поэтому визит перенесен на несколько дней», — сказал он агентству «РИА Новости».

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.

Политика
Нетаньяху анонсировал встречу с Путиным в Москве

Ранее на сайте Кремля говорилось, что премьер-министр Израиля и президент России планируют обсудить в Москве ситуацию в Сирии, обстановку на Ближнем Востоке, а также торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество между странами.

Теги: Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху
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