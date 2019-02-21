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Выборы на Украине ,  
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Захарова ответила на рекомендации ОБСЕ по наблюдателям из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Facebook рекомендации председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ не направлять на Украину наблюдателей из России. «Даже Парламентская ассамблея ОБСЕ осознала, что киевский режим пойдет на провокации, лишь бы сорвать объективное наблюдение за выборами», — написала она.

При этом Захарова подчеркнула, что «международных наблюдателей, представляющих различные страны и политические силы, придумала не Москва», и именно представители ОБСЕ просили Россию направить наблюдателей на выборы на Украине.

Ранее на встрече с российской делегацией в Вене председатель ПА ОСБЕ Георгий Церетели заявил, что России «не следует создавать предпосылок для провокаций» и направлять наблюдателей на выборы на Украине. «Мы не можем гарантировать безопасность», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Политика
Россия отказалась направлять наблюдателей на выборы президента Украины

Ранее Верховная рада приняла законопроект, в соответствии с которым россияне не смогут быть наблюдателями на выборах президента Украины. Как считают авторы документа, Россия «продолжает попытки воздействовать» на внутренние дела на Украине и в других странах «посредством вмешательства в избирательный процесс». МИД Украины также отказался аккредитовывать россиян в качестве наблюдателей.

В российском МИДе это решение назвали «антидемократичным», но ожидаемым. В Кремле его сочли недопустимым. Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак предложил Киеву пересмотреть решение о запрете россиянам присутствовать на выборах. Позже Министерство иностранных дел России заявило, что предложит Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ кандидатов в состав краткосрочной миссии по наблюдению за выборами президента, которые состоятся на Украине 31 марта.

Теги: Мария Захарова, ОБСЕ, наблюдатели
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