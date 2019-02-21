Путин назначил Александра Венедиктова замсекретаря Совбеза

Заместителем секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева назначен Александр Венедиктов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Ранее Венедиктов был помощником секретаря Совбеза.

Александр Венедиктов родился в Москве 13 ноября 1978 года. В 2001 году окончил МГИМО. В 2001–2007 годах он работал в центральном аппарате и загранучреждениях в системе МИД России.

Венедиктов работает в аппарате Совбеза с 2007 года, занимая должности консультанта, советника, главного советника, начальника департамента, референта.

18 февраля Путин включил в Совет безопасности временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.



