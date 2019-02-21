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ГТЛК учредит центр для контроля инфраструктурного плана на 6 трлн руб.

Государственная транспортная лизинговая компания (Г​ТЛК) решила стать учредителем АНО «Магистраль 2024», создаваемой для мониторинга реализации проектов транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (комплексного плана) стоимостью более 6 трлн руб. Вопрос об этом был вынесен на совет директоров компании в четверг, 21 февраля, сообщается на сайте центра раскрытия информации «Интерфакса».

Окончательное решение об участии ГТЛК в «Магистрали 2024» будет принято в течение трех дней, пояснили РБК в пресс-службе компании. Функционал ГТЛК как учредителя «Магистрали» может быть номинальным, но ГТЛК подведомственна Минтрансу (у государства 100% акций ГТЛК, Минтранс управляет компанией), что позволяет главе ведомства Евгению Дитриху как руководителю реализации комплексного плана контролировать деятельность «Магистрали», — сказал РБК источник, близкий к правительству.

РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса.

«Центру мониторинга в лице «Магистрали 2024» предстоит значительный фронт работы: отслеживание более 600 мероприятий-проектов, вошедших в комплексный план: постоянно взаимодействовать с ответственными организациями, отслеживать каждую контрольную точку», — добавил собеседник РБК. Центр мониторинга также может инициировать заморозку проекта из комплексного плана в случае выявленных рисков, сообщал РБК в конце января. Например, при существенных отклонения от стоимости проекта, сроков реализации и технических характеристик.

Политика
Правительство опубликовало паспорта нацпроектов

Правительство 11 февраля опубликовало параметры нацпроектов на 25,7 трлн руб. Самым дорогим стал комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры, стоимость которого составляет 6,35 трлн руб. (без учета бюджета энергетической части плана): 3 трлн руб. обеспечит федеральный бюджет, 58,7 млрд руб. — регионы, а оставшиеся 3,3 трлн руб. привлекут из внебюджетных источников. Этот план предполагает строительство 700 объектов за шесть лет до 2024 года, среди которых скоростная автотрасса Москва — Нижний Новгород — Казань, платная автомагистраль «Меридиан», увеличение мощностей морских портов и железных дорог, развитие региональных аэропортов.

Теги: нацпроекты, Минтранс
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