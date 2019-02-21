ГТЛК учредит центр для контроля инфраструктурного плана на 6 трлн руб.

Государственная транспортная лизинговая компания (Г​ТЛК) решила стать учредителем АНО «Магистраль 2024», создаваемой для мониторинга реализации проектов транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (комплексного плана) стоимостью более 6 трлн руб. Вопрос об этом был вынесен на совет директоров компании в четверг, 21 февраля, сообщается на сайте центра раскрытия информации «Интерфакса».

Окончательное решение об участии ГТЛК в «Магистрали 2024» будет принято в течение трех дней, пояснили РБК в пресс-службе компании. Функционал ГТЛК как учредителя «Магистрали» может быть номинальным, но ГТЛК подведомственна Минтрансу (у государства 100% акций ГТЛК, Минтранс управляет компанией), что позволяет главе ведомства Евгению Дитриху как руководителю реализации комплексного плана контролировать деятельность «Магистрали», — сказал РБК источник, близкий к правительству.

РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса.

«Центру мониторинга в лице «Магистрали 2024» предстоит значительный фронт работы: отслеживание более 600 мероприятий-проектов, вошедших в комплексный план: постоянно взаимодействовать с ответственными организациями, отслеживать каждую контрольную точку», — добавил собеседник РБК. Центр мониторинга также может инициировать заморозку проекта из комплексного плана в случае выявленных рисков, сообщал РБК в конце января. Например, при существенных отклонения от стоимости проекта, сроков реализации и технических характеристик.