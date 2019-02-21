Сайт Госдумы запустит раздел с порочащими парламент заявлениями депутатов

Все четыре думские фракции поддержали идею публиковать на сайте Госдумы неудачные заявления депутатов, которые дискредитируют нижнюю палату парламента и вызывают негативную реакцию в обществе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Парламентские фракции согласились с предложением о создании на сайте Госдумы раздела, где будут публиковаться личные заявления депутатов, которые не имеют ничего общего с законотворческой повесткой и не отражают позицию Госдумы или фракции, в которую входит депутат, и вызвали негативную реакцию в обществе», — сказал он.

По его словам, принять такое решение было непросто, однако на этот шаг нужно было пойти, чтобы повысить политическую культуру и личную ответственность депутатов перед гражданами, фракциями и Госдумой в целом.

«Нельзя допускать неуважения к людям, хамства», — заключил Володин.