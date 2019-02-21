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Сайт Госдумы запустит раздел с порочащими парламент заявлениями депутатов

Все четыре думские фракции поддержали идею публиковать на сайте Госдумы неудачные заявления депутатов, которые дискредитируют нижнюю палату парламента и вызывают негативную реакцию в обществе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Парламентские фракции согласились с предложением о создании на сайте Госдумы раздела, где будут публиковаться личные заявления депутатов, которые не имеют ничего общего с законотворческой повесткой и не отражают позицию Госдумы или фракции, в которую входит депутат, и вызвали негативную реакцию в обществе», — сказал он.

По его словам, принять такое решение было непросто, однако на этот шаг нужно было пойти, чтобы повысить политическую культуру и личную ответственность депутатов перед гражданами, фракциями и Госдумой в целом.

«Нельзя допускать неуважения к людям, хамства», — заключил Володин.

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Володин предложил расследовать фейковые сообщения СМИ о законопроектах

Вопрос о создании такого раздела на сайте депутаты подняли на пленарном заседании Госдумы, которое прошло утром 21 февраля. Член фракции ЛДПР, депутат Василий Власов предложил дать поручение комитету по регламенту, чтобы фейковые новости выставлялись на сайте Госдумы.

«Недопустима ситуация, когда СМИ придумывают новости депутатам Государственной думы», — пояснил он. В ответ на это Володин сказал, что прежде чем решиться на подобный шаг, необходимо проконсультироваться со всеми думскими фракциями.

Теги: Госдума России, Вячеслав Володин, Депутаты, сайт
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