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СМИ узнали о приеме Венгрией беженцев из Венесуэлы

Венгрия приняла около 300 беженцев с венгерскими корнями из Венесуэлы по государственной программе. Об этом сообщает портал ​Index со ссылкой на источники.

По данным издания, венгерское правительство предоставляет бесплатный перелет в Будапешт, бесплатную квартиру минимум на год, программу по интеграции с бесплатными курсами венгерского и английского языков, а также документы, с которыми беженцы могут легально работать спустя два месяца после прибытия в страну.

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Программу запустили почти год назад. По данным портала, так как в Венесуэле нет посольства Венгрии, с документами работают через посольство Эквадора.

«Мы говорим о венграх и не рассматриваем венгров как мигрантов», — приводит Reuters комментарий главы канцелярии премьер-министра Венгрии Гергелия Гуляса.

23 января председатель Национальной ассамблеи и глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны и пообещал провести досрочные выборы. Его поддержали США, Канада, страны Латинской Америки и большинство стран Европы. За президента Николаса Мадуро выступили Россия, Китай, Турция, Иран, Сальвадор, Куба и ряд других стран.

Теги: Венгрия, Венесуэла, беженцы
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