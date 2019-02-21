СМИ узнали о приеме Венгрией беженцев из Венесуэлы

Венгрия приняла около 300 беженцев с венгерскими корнями из Венесуэлы по государственной программе. Об этом сообщает портал ​Index со ссылкой на источники.

По данным издания, венгерское правительство предоставляет бесплатный перелет в Будапешт, бесплатную квартиру минимум на год, программу по интеграции с бесплатными курсами венгерского и английского языков, а также документы, с которыми беженцы могут легально работать спустя два месяца после прибытия в страну.

Программу запустили почти год назад. По данным портала, так как в Венесуэле нет посольства Венгрии, с документами работают через посольство Эквадора.

«Мы говорим о венграх и не рассматриваем венгров как мигрантов», — приводит Reuters комментарий главы канцелярии премьер-министра Венгрии Гергелия Гуляса.