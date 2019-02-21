Госдума одобрила идею Путина об ужесточении наказания для лидеров ОПГ

Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении уголовного наказания для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ), который ранее внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента президент Владимир Путин. Прямая трансляция заседания велась на официальном сайте Госдумы.

Глава государства предложил дополнить ст. 210 Уголовного кодекса (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) пунктом про занятие высшего положения в преступной иерархии и лишать нарушителей свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 млн руб. или в размере дохода осужденного за пять лет. Участников ОПГ Путин предложил лишать свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн руб.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в настоящее время привлекать к ответственности главарей ОПГ довольно сложно. «На практике они действуют через подставных лиц, до последнего стараясь оставаться в тени», — сказал он.