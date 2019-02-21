Чистая прибыль «Сибура» снизилась за год на 7,9%

Чистая прибыль крупнейшей российской нефтехимической компании «Сибур» за год снизилась на 7,9%, составив 110,8 млрд руб. Об этом говорится в сообщении холдинга, поступившем в РБК.

«По итогам 2018 года были отражены убытки от курсовых разниц, связанные со снижением курса рубля против доллара США и евро и соответствующей переоценкой долговых обязательств в иностранной валюте», — пояснили в компании основную причину снижения, заметив, что в 2017 году при отражении чистой прибыли учитывалась прибыль от продажи АО «Уралоргсинтез».

Выручка компании в 2018 году выросла на 25,1% по сравнению с 2017 годом и составила 568, 6 млрд руб. Из них 100,9 млрд руб. приходится на сегмент производства олефинов и полиолефинов (мономеры и производимые из них полимеры. — РБК), еще 240,8 млрд руб. — на сегмент газопереработки и инфраструктуры.

Более того, выросли капитальные вложения «Сибура» на 12,0% и составили 151,4 млрд руб. благодаря росту объемов финансирования проекта «ЗапСибНефтехим».