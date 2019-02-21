Общество , 13:08
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В результате стрельбы в Мюнхене погибли два человека
В результате стрельбы в немецком городе Мюнхене погибли два человека. Об этом сообщается в Twitter полиции.
Отмечается, что одним из погибших является человек, который открыл стрельбу. Как пишет Spiegel, инцидент произошел на стройке.
После стрельбы полиция перекрыла ряд улиц, также в районе остановлено движение трамваев. Начато расследование.
В конце января неизвестный открыл стрельбу на французском острове Корсика, пострадали пять человек. Стрелявшему было около 60 лет, ранее он привлекался за убийство. Позднее мужчина был найден мертвым.