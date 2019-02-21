Соперники Нетаньяху объединились перед парламентскими выборами

Соперники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на предстоящих парламентских выборах объединились и анонсировали создание единого списка кандидатов. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на лидеров центристских партий Бенни Ганца и Яира Лапида.

Партии «Хосен ле-Исраэль» («Стойкость Израиля») и «Еш Атид» («Есть будущее») также договорились о том, что если они победят на парламентских выборах, то премьер-министром в течение двух лет будет бывший глава Генштаба Ганц, а затем этот пост займет экс-министр финансов Лапид.

К блоку также присоединились бывшие главы Генштаба Габи Ашкенази и Моше Яалон, который также был министром обороны страны.

«Эта новая правящая партия представит новую команду лидеров в сфере безопасности и общественных лидеров, которые обеспечат безопасность нации и воссоединят расколотые элементы израильского общества», — говорится в заявлении.

Правящая партия «Ликуд», которую возглавляет Нетаньяху, прокомментировала в аккаунте в Twitter объединение соперников. «Выбор очевиден: либо левое правительство Лапида-Ганца при поддержке блока арабских партий, либо правое правительство во главе с Нетаньяху», — говорится в сообщении.